Sky Sports: «Челси» достиг соглашения о переходе Вернера

«Челси» согласовал трансфер форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что лондонский клуб готов предложить немцу зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю. В контракте игрока с «Лейпцигом» прописана сумма отступных в 55 миллионов евро. Этот пункт действует до 15 июня.

Итальянский журналист Фабрицио Романо также сообщает в своем Twitter сообщает, что Вернер готов принять предложение «Челси». Ранее сообщалось, что на него претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Вернер в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лейпциг» и забил 31 мяч при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.