9 августа, 17:30

Sky Sports: «Аль-Наср» готов предложить «Баварии» 30 миллионов евро за Комана

Руслан Минаев

«Аль-Наср» намерен оформить переход нападающего «Баварии» Кингсли Комана, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По его информации, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за 29-летнего француза 30 миллионов евро. Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой 20-25 миллионов евро в год.

Контракт Комана с «Баварией» истекает летом 2027 года. Он провел за мюнхенцев 339 матчей, забил 72 гола и сделал 71 результативный пас.

Кингсли Коман
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
