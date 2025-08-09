Sky Sports: «Аль-Наср» готов предложить «Баварии» 30 миллионов евро за Комана

«Аль-Наср» намерен оформить переход нападающего «Баварии» Кингсли Комана, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По его информации, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за 29-летнего француза 30 миллионов евро. Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой 20-25 миллионов евро в год.

Контракт Комана с «Баварией» истекает летом 2027 года. Он провел за мюнхенцев 339 матчей, забил 72 гола и сделал 71 результативный пас.