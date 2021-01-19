Sky Sport: Алаба не договаривался с «Реалом» о контракте

Защитник «Баварии» Давид Алаба пока не знает, где продолжит карьеру, информирует Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец договорился с мадридским «Реалом» о четырехлетнем контракте и летом на правах свободного агента перейдет в испанский клуб.

По данным источника, Алаба пока не собирается переходить в «Реал». «Сливочные» сделали ему заманчивое предложение, заявив, что готовы платить 11-12 миллионов евро в год. Однако защитник не дал окончательного ответа мадридцам. Алаба намерен выбрать клуб весной 2021 года. В игроке заинтересованы «ПСЖ», «Барселона» «Манчестер Сити» и «МЮ».

В этом сезоне защитник провел 22 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.