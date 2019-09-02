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Sky Italia: Икарди перейдет в «ПСЖ» на правах аренды

12:48
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Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Sky Italia. По данным источника, оба клуба договорились о сделке по аргентинцу, которому осталось пройти медосмотр.

«ПСЖ» арендует Икарди на один сезон за 5 миллионов евро с правом выкупа за 65 миллионов. Однако перед этим «Интер» планирует продлить договор с форвардом. В прошлом сезоне Икарди провел в серии А 29 матчей, забил 11 мячей.

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