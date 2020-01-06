Скопинцев в ближайшие дни перейдет в «Динамо»

По данным «СЭ», «Динамо» в ближайшие дни должно завершить сделку по приобретению футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.

Мы еще в декабре сообщали, что договоренность между клубами достигнута — бело-голубые согласны выплатить ту же сумму, которую «быки» потратили на приобретение 22-летнего защитника у «Ростова» прошлой зимой (4,4 миллиона евро).

Оставалось договориться по условиям личного контракта. За первые дни новогодних праздников стороны максимально сблизились, по всем ключевым вопросам достигнуто взаимопонимание. Осталось утрясти мелкие детали, после чего о подписании соглашения будет объявлено официально.

Практически нет сомнений, что это произойдет до начала первого сбора «Динамо» — в Турцию команда Кирилла Новикова отправится 10 января. Контракт будет длительным — более трех лет. (Константин Алексеев)