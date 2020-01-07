Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года

По данным «СЭ», сегодня утром были улажены последние детали по переходу в «Динамо» футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева. В ближайшие часы клубы объявят о трансфере официально. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Напомним, что 22-летний защитник — выпускник динамовской академии, в которой занимался под руководством нынешнего главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова. Также выступал за «Зенит», немецкий «Лейпциг», австрийский «Лиферинг», «Ростов» и «Балтику», а последний год провел в «Краснодаре» (17 матчей, 2 гола).

Переход Скопинцева обошелся «Динамо» в 4,4 миллиона евро. За такую же сумму год назад «быки» купили футболиста у «Ростова». (Константин Алексеев)