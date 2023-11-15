Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Жоау Невешем

Скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче 11-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (2:1), сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители английского клуба наблюдали за игрой полузащитником Жоау Невешем. Решение по переговорам с 19-летним португальцем будет принято после изменения в составе совета директоров «МЮ».

Действующий контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до 2028 года. В этом сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.