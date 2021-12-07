Скауты «Лестера» посетили матч «Ювентуса», чтобы просмотреть Рабьо и Бернардески

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям источника, скауты «Лестера» посетили матч туринцев против «Дженоа» (2:0), чтобы оценить игру 26-летнего француза, а также форварда Федерико Бернардески.

В текущем сезоне Рабьо провел 16 матчей за «Ювентус», в которых отметился результативной передачей. Бернардески в 15 матчах сделал один ассист.