Скамакка согласился перейти в «Аталанту»

Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 24-летний итальянец согласился перейти в команду из Бергамо. Лондонцы получат за игрока 25 миллионов евро и 5 миллионов евро бонусами. Сам форвард будет получать 3,2 миллиона евро в год.

Скамакка выступает за «Вест Хэм» с 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, забив 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джанлуки в 22 миллиона евро.