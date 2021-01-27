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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Городовым

09:51
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Вратарь «Велеса» Алексей Городовой стал игроком «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба хабаровчан.

27-летний вратарь будет выступать в новом клубе под 93-м номером, детали сделки на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Городовой провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча, сыграв три игры «на ноль».

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.

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