«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Городовым

Вратарь «Велеса» Алексей Городовой стал игроком «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба хабаровчан.

27-летний вратарь будет выступать в новом клубе под 93-м номером, детали сделки на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Городовой провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча, сыграв три игры «на ноль».

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.