«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Городовым
09:51
Вратарь «Велеса» Алексей Городовой стал игроком «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба хабаровчан.
27-летний вратарь будет выступать в новом клубе под 93-м номером, детали сделки на данный момент неизвестны.
В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Городовой провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча, сыграв три игры «на ноль».
На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.
? ПОПОЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ ??— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 27, 2021
Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в столичном «Велесе». За нашу команду он будет выступать под номером 93.
Добро пожаловать в Хабаровск, Алексей! ? pic.twitter.com/u5HWiY57MD
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