Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в "Барселону"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".

– Я ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в нашей команде, – цитирует TyC Sports Симеоне.– Переход в "Барселону" – важный момент его карьеры. Много с ним общался и благодарен людям, которые были с нами.

Я очень люблю Антуана, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей. Он переходит в отличную команду, где может провести великолепный сезон, если продолжит в том же духе.

28-летний француз играл за "Атлетико" с 2014 года, за это время он записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах. Его контракт с каталонским клубом будет действовать до 30 июня 2024 года, а отступные в соответствии с соглашением составляют 800 миллионов евро. Сама "Барселона" заплатила за него 120 миллионов евро отступных.