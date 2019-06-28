Симеоне провел встречу с Феликсом, за которого "Атлетико" предлагает 126 миллионов евро

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне провел встречу с полузащитником "Бенфики" Жоау Феликсом, утверждает El Mundo Deportivo. Ранее португальский клуб на официальном сайте объявил о получении предложения от "матрасников". Предложенная сумма за 19-летнего хавбека составила 126 миллионов евро.

– Мой сын уже говорил с Симеоне. Я не знаю о чем, потому что он не сказал мне об этом, – приводит слова отца Феликса El Mundo Deportivo.

В сезоне-2018/19 Феликс принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

СМИ: Феликс в среду прилетит в Мадрид // "Бенфика" опровергла информацию о продаже Феликса в "Атлетико" // "Бенфика" объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от "Атлетико"