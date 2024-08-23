Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:32

Силкин — о Маухубе: «Порой от неизбалованных игроков бывает много пользы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» оценил подписание 21-летнего марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

«Я не знаю, что это за футболист, но порой от неизбалованных игроков бывает много пользы. Будем ждать от него помощи, что он поможет Тюкавину быстрее прийти в себя», — сказал Силкин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые заплатят «Радже» из Касабланки 1,66 миллиона евро за трансфер 21-летнего футболиста.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

Константин Передерий

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Захарова заявила о неотвратимом наказании Германии за предательство
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Врач назвала приводящие к раку желудка продукты
Захват заложников в ИК-19: что происходит в колонии под Волгоградом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сток Сити» арендовал защитника «Тоттенхэма» Филлипса
Новости
RSS RSS
Все новости