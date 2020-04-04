Шюррле может перейти в «Бешикташ»

Как стало известно «СЭ», 29-летний форвард «Спартака» Андре Шюррле вошел в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Правами на футболиста владеет дортмундская «Боруссия», контракт нападающего с немецким клубом заканчивается в июне 2021 года — в Стамбуле рассчитывают, что в связи с этим трансфер окажется не слишком дорогим.

При этом у красно-белых есть право выкупа Шюррле после окончания аренды в июне этого года за 8 миллионов евро. Но вероятность того, что москвичи заплатят за легионера такую внушительную сумму, крайне мала. Скорее всего, после сезона-2019/20 игрок покинет команду Доменико Тедеско.

С августа 2019-го чемпион мира-2014 провел в составе «Спартака» 18 официальных матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)