«Штутгарт» подписал 3-летний контракт с форвардом Ундавом

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав подписал трехлетний контракт со «Штутгартом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 26,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне 28-летний немец турецкого происхождения выступал в «Штутгарте» на правах аренды. В 33 матчах за «швабов» он забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.

На счету форварда 3 матча за сборную Германии.