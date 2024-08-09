Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:35

«Штутгарт» подписал 3-летний контракт с форвардом Ундавом

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав подписал трехлетний контракт со «Штутгартом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 26,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне 28-летний немец турецкого происхождения выступал в «Штутгарте» на правах аренды. В 33 матчах за «швабов» он забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.

На счету форварда 3 матча за сборную Германии.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Штутгарт
0
Читайте также
Четыре россиянина вошли в топ-10 вратарей НХЛ
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Айнтрахта» Пачо перешел в «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости