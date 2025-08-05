«Штутгарт» хочет подписать Виейра из «Арсенала»

«Штутгарт» заинтересован в трансфере полузащитника «Арсенала» Фабиу Виейра, сообщает Standard Sport.

По данным источника, 25-летний португалец входит в число игроков, которых «Арсенал» готов продать этим летом.

В сезоне-2024/25 Виейра играл в аренде в «Порту», в 42 матчах он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.