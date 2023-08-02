Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:25

«Штутгарт» арендовал форварда «Брайтона» Ундава

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав на правах аренды перешел в «Штутгарт», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа. 27-летний нападающий будет выступать за «Штутгарт» под 26-м номером.

Ундав перешел в «Брайтон» в 2022 году. С того момента форвард провел за «чаек» 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Штутгарт
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура вернулся в «Сан-Паулу»
Новости
RSS RSS
Все новости