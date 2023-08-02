«Штутгарт» арендовал форварда «Брайтона» Ундава

Нападающий «Брайтона» Дениз Ундав на правах аренды перешел в «Штутгарт», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа. 27-летний нападающий будет выступать за «Штутгарт» под 26-м номером.

Ундав перешел в «Брайтон» в 2022 году. С того момента форвард провел за «чаек» 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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