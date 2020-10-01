Шомуродов перейдет в «Дженоа». Итальянский клуб договорился с «Ростовом»

Как стало известно «СЭ», «Ростов» и «Дженоа» согласовали условия трансфера узбекского нападающего Элдора Шомуродова. В пятницу футболист пройдет медицинское обследование в Италии, после чего подпишет с клубом из Генуи четырехлетний контракт.

Ранее стало известно, что «Дженоа» заплатит за Шомуродова 9 миллионов евро включая все бонусы. Также российский клуб получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся 15 матчей подряд с 29 февраля.