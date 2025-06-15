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Шомуродов может продолжить карьеру в МЛС

Элдор Шомуродов.
Фото Reuters

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в США, утверждает L'Equipe.

Футболист получил предложение от неназванного клуба из МЛС. «Рома» готова продать 29-летнего узбека этим летом.

Шомуродов выступает за римлян с августа 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего узбека в 4 миллиона евро.

С июля 2017 года по октябрь 2020 года Шомуродов выступал за «Ростов».

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Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
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