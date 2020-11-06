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Шкриньяр может перебраться в АПЛ

19:50
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может стать игроком «Ливерпуля» или «Тоттенхэма», сообщает ESPN.

По данным источника, английские клуба заинтересованы в трансфере 25-летнего словенца уже в зимнее трансферное окно, тем более, защитник получает мало игрового времени в Италии.

В нынешнем сезоне серии А Шкриньяр провел два матча.

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