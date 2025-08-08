Футбол
8 августа, 02:09

Шешко прилетел в Манчестер

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко в четверг вечером прилетел в Манчестер, сообщает Manchester Evening News. Фотографии 22-летнего словенца опубликовали в социальных сетях.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» договорился по трансферу игрока сборной Словении. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

Беньямин Шешко.«МЮ» продолжает тратить миллионы. Шешко — новый нападающий для Аморима
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • serkonol

    !!!

    09.08.2025

  • arno11

    Не понял смысл его поступка. Надо было переходить в Ньюкасл. Отличная атмосфера, клуб на подъеме, место в Лиге Чемпионов. В Манчестере увяли даже такие великолепные на момент перехода игроки, как Варан, Каземиро, Санчо, Лукаку.

    08.08.2025

  • oleg.bob

    Очередной загубленный талант... МЮ- кладбище!

    08.08.2025

