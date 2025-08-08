Шешко прилетел в Манчестер

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко в четверг вечером прилетел в Манчестер, сообщает Manchester Evening News. Фотографии 22-летнего словенца опубликовали в социальных сетях.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» договорился по трансферу игрока сборной Словении. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.