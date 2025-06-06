Шерки подтвердил переговоры с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Райна Шерки подтвердил, что у него есть устное соглашение с «Манчестер Сити».

«Да... такой вариант есть. Но вы уже знаете мой ответ, все знают. Нам еще предстоит игра в Лиге наций. Сейчас мы должны наслаждаться и выкладываться по полной, а после этого все решим», — говорит Telefoot.

Ранее появилась информация, что английский клуб предложил 23 миллиона евро за 21-летнего француза.

В сезоне-2024/25 Шерки сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 20 голевых передач.