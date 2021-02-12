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Шене стал игроком «Херенвена»

22:58
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«Херенвен» объявил о переходе полузащитника Лассе Шене. Контракт датчанина рассчитан до конца сезона.

34-летний футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он уже выступал за «Херенвен». Также он играл в Голландии за «Аякс».

Последним его клубом был «Дженоа». В текущем сезоне он ни разу не сыграл за итальянский клуб, после чего зимой ушел из команды.

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