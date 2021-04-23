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Шансы «МЮ» подписать Санчо увеличились после того, как Вудворд объявил об уходе из клуба

10:14

Форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Star.

По сведениям источника, шансы «манкунианцев» подписать 21-летнего англичанина увеличились после того, как Эд Вудворд объявил о своем уходе с поста вице-президента английского клуба.

В текущем сезоне Санчо провел 32 матча за «Боруссию», в которых забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

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