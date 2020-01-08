«Шальке» опередил «Милан» в борьбе за Тодибо
17:11
«Шальке» — новый фаворит в борьбе за защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо, утверждает Bild. Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в «Милан».
«Шальке» планирует взять 20-летнего футболиста в аренду с возможностью выкупа. Сам же Тодибо настаивает на том, чтобы иметь шанс вернуться в «Барсу».
Директор «Шальке» Йохен Шнайдер уже вылетел в Испанию для оформления арендного соглашения на шесть месяцев.
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