«Шальке» опередил «Милан» в борьбе за Тодибо

«Шальке» — новый фаворит в борьбе за защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо, утверждает Bild. Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в «Милан».

«Шальке» планирует взять 20-летнего футболиста в аренду с возможностью выкупа. Сам же Тодибо настаивает на том, чтобы иметь шанс вернуться в «Барсу».

Директор «Шальке» Йохен Шнайдер уже вылетел в Испанию для оформления арендного соглашения на шесть месяцев.