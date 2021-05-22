«Шальке» и «Лацио» интересуются Колашинацем
11:05
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football.Insider.
По сведениям источника, 27-летний босниец хочет покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Игрока может выкупить «Шальке», который арендовал его в январе 2021 года. Также на Колашинаца претендует «Лацио».
В текущем сезоне Колашинац провел 17 матчей в бундеслиге, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Читайте также
«Канаде остается зализывать раны». Что пишут за океаном об исторической сенсации Латвии, а в Чехии — о поражении от России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю