«Шальке» и «Айнтрахт» обменялись вратарями

«Шальке» произвел обмен вратарями с «Айнтрахтом», сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

The goalkeeper joins on a season-long loan from Eintracht Frankfurt ??



More details ??#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 30, 2020

Сообщается, что «кнаппены» арендовали на сезон у «Айнтрахта» вратаря Фредерика Реннова. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Маркус Шуберт — аренда также рассчитана на один сезон.

28-летний датчанин Реннов в прошлом сезоне провел 15 матчей за «Айнтрахт», в который пропустил 22 мяча и дважды отыграл «на ноль». 22-летний немец Шуберт провел 10 матчей за «Шальке» в прошлой кампании. Он провел два «сухих» матча, пропустив 19 мячей.