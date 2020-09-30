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«Шальке» и «Айнтрахт» обменялись вратарями

16:40
Фредрик Реннов. Фото ФК "Шальке".
Фредрик Реннов. Фото ФК "Шальке".
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«Шальке» произвел обмен вратарями с «Айнтрахтом», сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Сообщается, что «кнаппены» арендовали на сезон у «Айнтрахта» вратаря Фредерика Реннова. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Маркус Шуберт — аренда также рассчитана на один сезон.

28-летний датчанин Реннов в прошлом сезоне провел 15 матчей за «Айнтрахт», в который пропустил 22 мяча и дважды отыграл «на ноль». 22-летний немец Шуберт провел 10 матчей за «Шальке» в прошлой кампании. Он провел два «сухих» матча, пропустив 19 мячей.

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