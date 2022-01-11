«Шахтер» рассчитывает в ближайшие часы завершить трансфер Нереса из «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес перейдет в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Shakhtar Donetsk are confident to complete David Neres signing in the coming hours. Final details between clubs then the deal will be done. ??? #Shakhtar



Personal terms already agreed. Ajax want Steven Bergwijn in January as new winger — talks ongoing with Tottenham. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022

По данным источника, в украинском клубе уверены, что трансфер будет завершен в ближайшие часы. Сторонам осталось согласовать последние детали. Личный контракт уже согласован. На замену «Аякс» хочет подписать Стивена Бергвейна и ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит около 15 миллионов.