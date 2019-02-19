"Шахтер" приобрел 18-летнего бразильца Маркоса Антониу

Бразильский полузащитник Маркос Антониу стал игроком "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны.
По неофициальной информации, контракт рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Предыдущим его клубом был португальский "Эшторил".
18-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за "Эшторил" и сделал две голевые передачи.
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Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/february/19_news/19_marcos-antonio/
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