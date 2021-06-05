«Шахтер» поборется с «Локомотивом» за Лассина Траоре

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре может перейти в донецкий «Шахтер», написал в своем Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее стало известно, что на 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо претендуют «Локомотив» и «Аталанта». Его трансферная стоимость составляет около 10 миллионов евро.

В этом сезоне Траоре провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.

«Локомотив» по итогам минувшего сезона Тинькофф РПЛ занял третье место и в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы.