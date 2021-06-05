«Шахтер» поборется с «Локомотивом» за Лассина Траоре
01:55
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре может перейти в донецкий «Шахтер», написал в своем Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.
Ранее стало известно, что на 20-летнего футболиста из Буркина-Фасо претендуют «Локомотив» и «Аталанта». Его трансферная стоимость составляет около 10 миллионов евро.
В этом сезоне Траоре провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.
«Локомотив» по итогам минувшего сезона Тинькофф РПЛ занял третье место и в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы.
Читайте также
«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю