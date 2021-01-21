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«Шахтер» отказался продавать полузащитника за 40 миллионов евро

11:04
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Один из топ-клубов Европы предлагал 40 миллионов евро за полузащитника «Шахтера» Манора Соломона, сообщает Sport1.

По данным источника, дончане отказали, потому что хотят летом получить за 21-летнего израильтянина больше 50 миллионов евро. Ранее сообщали об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Ромы».

В нынешнем сезоне УПЛ Соломон провел 10 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал результативную передачу.

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