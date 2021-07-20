Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Шахтер» объявил о переходе бразильского защитника

19:05
Теги:

Защитник «Интернасионала» Винисиус Тобиас перейдет в «Шахтер», сообщает 20 июля официальный сайт украинского клуба.

В заявлении указано, что стороны достигли договоренности о трансфере. Футболист сможет присоединиться к новой команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Винисиус Тобиас — воспитанник «Интернасионала». Выступал за юношескую и молодежную команды клуба. В 2021 году провел 10 матчей за U20 — три в чемпионате и семь в Кубке. В его активе — один гол с пенальти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

МОК признал самбо и чирлидинг. Что это значит и сколько принесет медалей России?
Экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами задержали в Воронеже
Под какими знаками зодиака рождаются энергетические целители
Первым новый российский истребитель получит иностранное государство
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд