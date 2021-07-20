«Шахтер» объявил о переходе бразильского защитника

Защитник «Интернасионала» Винисиус Тобиас перейдет в «Шахтер», сообщает 20 июля официальный сайт украинского клуба.

В заявлении указано, что стороны достигли договоренности о трансфере. Футболист сможет присоединиться к новой команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Винисиус Тобиас — воспитанник «Интернасионала». Выступал за юношескую и молодежную команды клуба. В 2021 году провел 10 матчей за U20 — три в чемпионате и семь в Кубке. В его активе — один гол с пенальти.