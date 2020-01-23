«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко
18:23
По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
Ранее агент Матвиенко, Юрий Данченко, подтвердил факт переговоров с представителями «канониров».
Матвиенко провел 21 матч за «Шахтер» в сезоне 2019/20, он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает украинца в 4,5 миллиона фунтов.
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