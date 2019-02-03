Шафинский стал игроком "Уфы"

"Уфа" объявила о подписании долгосрочного контракта с голкипером Юрием Шафинским. Игрок уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.

Шафинский – воспитанник "Торпедо". В 2015-м году он стал вратарем "Анжи", а через два сезона перебрался в "Томь", где провел 30 матчей, из которых 13 отыграл "на ноль"

В текущем сезоне Шафинский провел 12 матчей в составе "Томи", пропустив в них 7 мячей, три из которых с пенальти.