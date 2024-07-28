«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе форварда Сердара Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает пресс-служба эмиратского клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что немецкий клуб получит за 29-летнего иранца 5 миллионов евро.

Азмун прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста. В сезоне-2023/24 он сыграл 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.