Сейду Думбья стал игроком мальтийского «Хамрун Спартанс»

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья продолжит карьеру на Мальте. Как сообщает Transfermarkt, он подписал контракт с клубом «Хамрун Спартанс». Соглашение действует до 30 июня 2021 года.

Последним клубом 33-летнего ивуарийца был швейцарский «Сьон», откуда он ушел в марте 2020 года. После этого он был свободным агентом. Думбья играл за ЦСКА в 2010-2014, а также 2015 году. Также известен по выступлениям за «Рому», «Ньюкасл», «Спортинг», «Янг Бойз», «Базель» и «Жирону».

В составе ЦСКА трижды стал чемпионом России, два раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. Чемпион Швейцарии, победитель Кубка африканских наций.