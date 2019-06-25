Сейдахмет перейдет из "Уфы" в "Кайрат"

"Уфа" и "Кайрат" договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета, информирует официальный Твиттер российского клуба. 19-летний казах выступал за уфимскую команду с января 2018-го.
В прошедшем сезоне Сейдахмет провел 2 матча за "Уфу".
"Уфа" благодарит Лео за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!" – написано в сообщении клуба.
ФК «Уфа» и «Кайрат» договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета.— ФК УФА (@UfaFc) 25 июня 2019 г.
Еркош перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Вторую часть сезона 18/19 форвард провел за «Левски».
«Уфа» благодарит Лео за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/sLiWExKIzr
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