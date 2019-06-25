Сейдахмет перейдет из "Уфы" в "Кайрат"

ФК «Уфа» и «Кайрат» договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета.



Еркош перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Вторую часть сезона 18/19 форвард провел за «Левски».



«Уфа» благодарит Лео за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/sLiWExKIzr