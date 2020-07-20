«Севилья» выкупила Сусо у «Милана»

Пресс-служба «Севильи» сообщает, что испанская команда активировала опцию выкупа нападающего Сусо у «Милана». Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в случае выхода «Севильи» в Лигу чемпионов клуб выкупит права на форварда у «Милана» за 24 миллиона евро + бонусы.

Сусо выступал за «Севилью» с января 2020-го на правах аренды.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 19 матчей за «Севилью», забил один гол и сделал одну результативную передачу.