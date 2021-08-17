«Севилья» предложила «Боруссии» за Дилэйни 5 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, «Севилья» находится в завершающей стадии переговоров по переходу 29-летнего датчанина. Испанский клуб заплатит за игрока 5 млн евро, а контракт будет рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Дилэйни провел 34 матча за «Боруссию», забив гол и сделав 5 результативных передач. Контракт с дортмундцами рассчитан до июня 2022 года.