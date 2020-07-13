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«Севилья» после выхода в Лигу чемпионов обязана выкупить Сусо за 24 миллиона евро

13 июля 2020, 23:14
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Нападающий «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», останется в испанском клубе, сообщает Football Italia.

Севильский клуб обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21. В случае выхода в ЛЧ «Севилья» обязана выкупить контракт 26-летнего испанца за 24 млн евро.

В сезоне-2019/20 Сусо провел 18 матчей за «Севилью», в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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