«Севилья» после выхода в Лигу чемпионов обязана выкупить Сусо за 24 миллиона евро

Нападающий «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», останется в испанском клубе, сообщает Football Italia.

Севильский клуб обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21. В случае выхода в ЛЧ «Севилья» обязана выкупить контракт 26-летнего испанца за 24 млн евро.

В сезоне-2019/20 Сусо провел 18 матчей за «Севилью», в которых забил гол и сделал две результативные передачи.