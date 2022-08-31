«Севилья» подписала контракт с Янузаем
Форвард Аднан Янузай подписал контракт с «Севильей», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано до лета 2026 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.
Янузай с 2017 года выступал за «Реал Сосьедад», перейдя из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне на его счету 44 матча, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
? ?@adnanjanuzaj es !!! ???#WeareSevilla pic.twitter.com/Ze8KO3Pei7— Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) August 31, 2022
Новости