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31 августа, 22:49

«Севилья» подписала контракт с Янузаем

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Аднан Янузай подписал контракт с «Севильей», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано до лета 2026 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.

Янузай с 2017 года выступал за «Реал Сосьедад», перейдя из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне на его счету 44 матча, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

ФК Севилья
Аднан Янузай
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