Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Севилья» поборется с «Арсеналом» за защитника «Реймса» Дисаси

10:04
Теги:

Защитник «Реймса» Аксель Дисаси может перейти в «Севилью», сообщает Marca.

По сведениям источника, 22-летний француз является одной из целью севильцев в летнее трансферное окно. Качественная игра защитника стала одной из причин хорошего выступления «Реймса», который занял пятое место в чемпионате Франци.

Ранее об интересе к Дисаси сообщалось со стороны «Арсенала».

В прошедшем сезоне Дисаси сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир