«Севилья» поборется с «Арсеналом» за защитника «Реймса» Дисаси

Защитник «Реймса» Аксель Дисаси может перейти в «Севилью», сообщает Marca.

По сведениям источника, 22-летний француз является одной из целью севильцев в летнее трансферное окно. Качественная игра защитника стала одной из причин хорошего выступления «Реймса», который занял пятое место в чемпионате Франци.

Ранее об интересе к Дисаси сообщалось со стороны «Арсенала».

В прошедшем сезоне Дисаси сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.