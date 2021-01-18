«Севилья» отказалась продавать Эн-Несири за 30 миллионов в «Вест Хэм»
14:10
«Севилья» не приняла предложение «Вест Хэма» о покупке марокканского нападающего Юссефа Эн-Несири за 30 миллионов евро, информирует TheAthletic.
Лондонский клуб предложил 25 миллионов евро и 5 миллионов бонусами за 23-летнего нападающего. «Севилья» посчитала предложенную сумму слишком маленькой за футболиста, которого клуб приобрел за 20 миллионов год назад.
В сезоне-2020/2021 Эн-Несири забил 8 мячей в 17 матчах чемпионата Испании и 4 раза поразил ворота соперников в 6 играх лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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