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«Севилья» может арендовать Кепу

08:50
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в Испанию, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 25-летний испанец может быть арендован «Севильей», однако проблемой может стать большая зарплата игрока в 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Кепу может арендовать «Валенсия».

В текущем сезоне на счету Кепы 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он пропустил 45 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкиперв в 32 миллиона евро.

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