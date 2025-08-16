«Севилья» и «Байер» не могут договориться по Баде

«Байер» продолжает переговоры с «Севильей» по защитнику Лоику Баде, но стороны пока не договорились, сообщает Diario de Sevilla.

По информации источника, испанский клуб хочет получить за 25-летнего француза 30 миллионов евро, но леверкузенцы не готовы столько платить.

Также «Интер» заинтересован в Баде и попросил игрока отклонить другие предложения, чтобы у миланского клуба было время сначала кого-то продать.

Действующий контракт Баде рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.