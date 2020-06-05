«Севилья» хочет бесплатно вернуть Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может вернуться в «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, клуб намерен подписать 32-летнего хорвата бесплатно, хотя его контракт с каталонцами истекает летом 2021 года. Одной из проблем перехода может стать большая зарплата хавбека, который зарабатывает 8 млн евро в год. Сама «Барселона» хочет получить за трансфер игрока 15-20 млн евро.

Ракитич уже выступал за «Севилью» с 2011-го по 2014 год. В текущем сезоне хорват провел 31 матч за «Барселону» и сделал четыре результативных паса.