«Севилья» договорилась о покупке Хавьера Эрнандеса

Полузащитник «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес продолжит карьеру в «Севилье». Клубы согласовали условия трансфера 31-летнего мексиканца, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб получит за нападающего около 8 миллионов фунтов стерлингов. Эрнандес в понедельник пройдет медобследование в Испании, после чего трансфер будет оформлен официально.

Контракт форварда с «Вест Хэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он выступает за «молотобойцев» с 2017 года с и тех пор провел в чемпионате Англии 55 матчей и забил 16 мячей.

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