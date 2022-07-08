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Сегодня, 21:50

«Севилья» договорилась о переходе защитника «Галатасарая» Маркао, которым интересовался «Зенит»

«Севилья» договорилась о переходе защитника «Севильи» Маркао
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Севилья» договорилась о переходе защитника «Галатасарая» Маркао.
Фото ФК «Севилья»

«Севилья» и «Галатасарай» договорились о переходе защитника турецкого клуба Маркао, сообщает пресс-служба испанского клуба.

26-летний бразилец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до 2027 года.

Сообщалось, что в приобретении футболиста также был заинтересован «Зенит», который предлагал за него 15 миллионов евро. Испанский клуб был готов заплатить за трансфер 12 миллионов. Позднее в «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в январе 2019 года. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://sevillafc.es/actualidad/noticias/principio-acuerdo-marcao-2022
ФК Галатасарай
ФК Севилья
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