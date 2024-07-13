«Севилья» арендует полузащитника «Арсенала» Самби-Локонгу с правом выкупа

Полузащитник «Арсенала» Альберт Самби-Локонга перейдет в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб арендует 24-летнего бельгийца до конца сезона-2024/25 с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу этой недели.

Самби-Локонга выступает за «Арсенал» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист играл за «Лутон» на правах аренды. В составе команды хавбек забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.