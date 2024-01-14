«Севилья» арендует Ханнибала Межбри у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри на правах аренды перейдет в «Севилью», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, в сделку будет включена опция выкупа. Ожидается, что 20-летний француз медицинское обследование перед завершением перехода на следующей неделе.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Ханнибала у «Монако» в 2018 году. По данным Transfermarkt, манкунианцы заплатили 10 миллионов евро. С того момента хавбек провел 13 матчей за команду и забил один гол.